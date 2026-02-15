Реклама

02:58, 15 февраля 2026

В Германии раскрыли подробности переговоров с Зеленским в Мюнхене

Spiegel: Переговоры в Мюнхене с Зеленским о финансировании Киева провалились
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Европейские лидеры не смогли найти решение проблем с финансированием Киева на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

«На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось», — говорится в статье.

При этом, как подчеркивает издание, это произошло в момент, когда украинские войска находятся в уязвимом положении из-за нехватки боеприпасов. Отмечается, что сложная ситуация на фронте вынудила Зеленского сменить риторику в отношении европейских партнеров, которых он критиковал на форуме в Давосе, и в этот раз он выразил недовольство администрацией экс-президента США Джо Байдена.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕП одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро.

