Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:33, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе объяснили потерю интереса к Украине со стороны Европы

Spiegel: Киев отходит на второй план для Европы из-за кризиса отношений с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Прошедшая конференция в Мюнхене показала, что у стран Запада больше нет никакого плана относительно поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

«В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в статье.

Отмечается, что на континенте все больше растет недовольство руководством Евросоюза, которое отстранилось от действительного разрешения серьезных вопросов, таких как Украина. По словам автора материала, европейские политики начали в открытую высказывать недовольство проводимым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас курсом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Ряд европейских стран осудили этот план.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России отправили на фронт аналог HIMARS

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    На Западе объяснили потерю интереса к Украине со стороны Европы

    Синоптик сообщил о возвращении в Москву аномальных снегопадов

    Песков высказался о продаже масок с лицом Путина

    Стартовал прием заявок на «Московскую студенческую весну»

    Россиян предупредили о приводящей к пожарам бытовой технике

    Доктор Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здорового человека

    Россияне оценили идею вернуть в школы оценки за поведение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok