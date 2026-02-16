На Западе объяснили потерю интереса к Украине со стороны Европы

Spiegel: Киев отходит на второй план для Европы из-за кризиса отношений с США

Прошедшая конференция в Мюнхене показала, что у стран Запада больше нет никакого плана относительно поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

«В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в статье.

Отмечается, что на континенте все больше растет недовольство руководством Евросоюза, которое отстранилось от действительного разрешения серьезных вопросов, таких как Украина. По словам автора материала, европейские политики начали в открытую высказывать недовольство проводимым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас курсом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Ряд европейских стран осудили этот план.