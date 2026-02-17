Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

12:18, 17 февраля 2026Путешествия

Назван топ-5 упоминаемых россиянами стран

Турция, Китай и Таиланд названы самыми упоминаемыми странами в 2025 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Rawpixel.com / Freepik

В топ-5 самых упоминаемых россиянами в соцсетях стран в 2025 году вошли Турция, Китай, Таиланд, Египет и ОАЭ. Такие данные назвали аналитики в совместном исследовании сервиса «Островок» и «Медиалогии», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что к Турции и Таиланду традиционно сохраняется интерес соотечественников. Эти страны чаще всего фигурировали в обсуждениях как доступные и давно полюбившиеся направления для путешествий с семьей и друзьями. А на рост внимания к Китаю повлияла отмена визового режима.

Египет попал в топ-5 благодаря крупным инфраструктурным и имиджевым событиям. К примеру, запуск новых экспозиций Большого Египетского музея в Гизе. А в случае с ОАЭ рост упоминаемости во многом был связан с проведением масштабных мероприятий — спортивных событий, включая Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби, соревнований по киберспорту, а также концертов мировых звезд.

Ранее россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года. В список вошли две страны Европы и Таиланд.

