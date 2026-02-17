Центробанк собрался наказывать за неправильные советы по инвестициям

ЦБ собрался создать реестр финансовых инфлюэнсеров с подтверждением квалификации

Банк России предложил обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюэнсеров, а также ввести требования к их квалификации и установить ответственность за некачественные рекомендации. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной для такой инициативы стало появление на финансовом рынке большого количество блогеров, которые популярно рассказывают про инвестиции и становятся точкой входа для начинающих инвесторов. Фактически речь идет об управлении деньгами массовой аудитории.

При этом многие из таких инфлюэнсеров не имеют необходимых знаний или же рекламируют активы под видом личного мнения. Центробанк уже выявлял случаи манипулирования ценами на рынке акций через Telegram-каналы, когда аудиторию стимулировали покупать или продавать конкретную бумагу.

Другой проблемой в регуляторе назвали упрощенную форму подачи финансовой информации, в которой упускаются многие риски, что формирует у инвесторов завышенные ожидания.

В настоящее время никакой ответственности за такую популяризацию фондового рынка указанные лица не несут, в том числе они не компенсируют убытки, которые возникли при следовании их советам или скрытой рекламе.

Регулятор предложил установить критерии, которым должна соответствовать деятельность финансовых инфлюэнсеров, а также ввести требования маркировки материалов, когда информация размещается по заказу какой-либо финансовой организации. Понесут ли ответственность за рекомендации финансовые эксперты, попавшие в планируемый реестр, и будут ли они обязаны компенсировать убытки аудитории за некачественные советы, не уточняется.

Ранее в Центробанке признали, что рост потребительской активности снижается во всех регионах, что свидетельствует о переходе россиян в режим экономии.