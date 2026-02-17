Неудачную попытку бойца ВСУ сбить российский дрон сняли на видео

Боец ВСУ не смог сбить российский дрон и попал на видео

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении не смог сбить российский дрон и попал на видео. Запись неудачной попытки выложил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Неудачная попытка ВСУшника сбить российский дрон в зоне ответственности ГрВ “Днепр” на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

На видео видно, что украинский военнослужащий пытался сбить дрон из стрелкового оружия. После этого его поразил российский беспилотник.

Ранее главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей ВСУ.