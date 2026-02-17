Объяснено отсутствие флага у дома президента Литвы

Президентская служба Литвы: У дома Науседы не смогли заменить флаг из-за холода

У дома президента Литвы Гитанаса Науседы не смогли заменить флаг с исторического на государственный из-за холода. Об этом заявил советник президента Ридас Ясюленис, передает Delfi.

Ранее пользователи соцсетей задались вопросом, почему у дома Науседы не вывешен государственный флаг. Вместо него на опубликованном снимке виден только исторический флаг. По законам Литвы, флаги обязательно вывешивать 16 февраля, 11 марта и 6 июля. Государственный символ отсутствовал у дома президента на протяжении половины дня.

«Триколор вовремя не подняли по техническим причинам, исторический флаг примерз. Пока солнце не растопило лед, нельзя было заменить исторический флаг на триколор», — отметил представитель президентской службы.

Ранее в Эстонии возникла нехватка дров из-за длительных холодов.

