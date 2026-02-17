Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:37, 17 февраля 2026Бывший СССР

В Одессе случился полный блэкаут после налета «Гераней»

Полный блэкаут произошел в Одессе после налета около 105 «Гераней»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полный блэкаут произошел в Одессе после налета около 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань», сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что дроны ударили по последней работающей подстанции «Таирово», из-за чего 90 процентов города осталось без света, воды и отопления, также есть перебои со связью.

«Налет идет уже семь часов. Применяют дальнобойные дроны и ракеты "Искандеры". Удары также пришлись по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве из-за блэкаута без отопления остались 3,4 тысячи домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине считают, что США могли дать команду для принуждения Зеленского к мирному соглашению. О чем идет речь?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В России уменьшат штраф для некоторых водителей за отсутствие страховки

    «КамАЗ-мастер» выиграл гонку в Подмосковье не на грузовиках

    Пожар в Днепропетровске сняли на видео

    Названы причины троения мотора

    На Западе назвали Каллас дурочкой

    Девушке пришлось уменьшить огромную грудь из-за глазеющих на нее мужчин

    Названы последствия долгого воздержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok