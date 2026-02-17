Реклама

Офицер ВСУ призвал не думать на русском ради окончания конфликта

Офицер ВСУ Онистрат: Ради окончания конфликта украинцам нельзя думать на русском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украинцам нельзя думать и говорить на русском ради окончания конфликта. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший банкир Андрей Онистрат в интервью журналистке Алине Доротюк.

«Серьезно, честно. Как только вы перестанете говорить и думать по-русски, война сразу закончится», — заявил Онистрат.

Украинский офицер добавил, что из-за подобных высказываний его считают сумасшедшим.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что русский язык «виноват» в ракетных ударах по Украине.

