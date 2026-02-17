Реклама

Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

В Новосибирске арестован мужчина, взявший заложников в квартире жилого дома
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд арестовал местного жителя, который накануне с ружьем забаррикадировался в квартире с семьей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Его обвиняют по статьям о покушении на убийство и незаконном лишении свободы. Фигурант пробудет под стражей до 16 апреля.

По данным канала, он не только избил свою жену, но и пытался устроить пожар.

Ранее сообщалось, что именно женщина стала его заложницей. Сначала он угрожал супруге в магазине около дома, а потом закрылся в квартире и угрожал что-то сделать с собой и семьей.

На место оперативно прибыли правоохранители. Они начали вести переговоры с захватчиком. В итоге они вывели злоумышленника из квартиры.

