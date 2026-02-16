Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 16 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин с ружьем взял заложников в квартире жилого дома

В Новосибирске мужчина с ружьем забаррикадировался в квартире с семьей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска»

В Новосибирске местный житель с ружьем забаррикадировался в квартире с семьей. Об этом пишет НГС.

Заложником злоумышленника стала его жена. По данным издания, сначала мужчина угрожал жене в магазине около дома, а потом закрылся в квартире и угрожал что-то сделать с собой и семьей. На место оперативно приехали правоохранители, которые начали переговоры с захватчиком. В результате им удалось вывести мужчину из квартиры.

Сейчас на месте работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД. В прокуратуре региона заявили, что оружия у мужчины не было.

Ранее в Японии арестовали 26-летнего мужчину, который угрожал попугайчикам 20-летней знакомой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор заявил о самой массированной и мощной атаке ВСУ с начала СВО

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России чиновники отказались признать полученное бойцом СВО в бою увечье и поплатились

    В России резко вырос спрос на гири

    Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

    Названа неочевидная причина ссор в отношениях

    Саночник рассказал об изменении отношения к россиянам на Олимпиаде

    Антикоррупционные органы Украины разоблачили новую схему в деле «кошелька» Зеленского

    На Западе запаниковали из-за слов премьер-министра Дании об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok