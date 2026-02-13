Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
19:04, 13 февраля 2026Из жизни

Мужчина взял в заложники попугайчиков девушки ради встречи с ней

В Японии мужчина взял в заложники попугайчиков девушки и стал угрожать ей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Piotr Kalinowski Photos / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали 26-летнего мужчину, который угрожал попугайчикам 20-летней знакомой. Об этом пишет Dexerto.

По словам девушки, мужчина связался с ней по телефону около часа ночи по местному времени. Он заявил, что взял четырех ее домашних птиц в заложники, и стал просить ее вернуться и извиниться. Мужчина обещал, что, если девушка сделает это, попугайчики будут жить.

Жертва не стала реагировать на сообщения знакомого и обратилась в полицию. Мужчину арестовали. Что послужило поводом для шантажа и почему он хотел добиться встречи с девушкой — пока неизвестно. Сейчас птицы находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что опытный изменник по имени Дэнни рассказал, как сделал попугая своим сообщником. Если он был у себя дома с одной из любовниц, а ему неожиданно звонила другая, птица начинала кричать и отвлекала внимание.

