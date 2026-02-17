Реклама

09:29, 17 февраля 2026

Орбан обратился к Зеленскому с жестким требованием

Орбан призвал Зеленского не вмешиваться в выборы в Венгрии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать вмешиваться в выборы в Венгрии. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, представители Украины активно принимают участие в избирательной предвыборной кампании в Венгрии.

«Они (украинцы — прим. «Ленты.ру») финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!» — написал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский решил заблокировать поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба», чтобы создать трудности для действующего правительства республики накануне парламентских выборов. Сийярто назвал действия правительства Украины «грубым вмешательством» в венгерские выборы. Он также отметил, что, даже если Киев не возобновит поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию, «правительство гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей».

