23:32, 16 февраля 2026

Орбан указал на заблуждение европейских лидеров о конфликте на Украине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские лидеры заблуждаются, веря в то, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на совещании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которое транслировал телеканал M1.

По словам Орбана, политики Западной Европы готовы помогать Украине до тех пор, пока не удастся истощить Россию. «Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — констатировал политик. Он также напомнил, что резервы России значительно превышают резервы Украины.

По мнению венгерского премьера, западноевропейские политики, затягивая конфликт на Украине, действуют безответственно.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт готов принять мирный саммит по Украине.

