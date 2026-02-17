Названы наиболее частые ошибки туристов при самостоятельном планировании путешествий

Турэксперт Мануильская назвала потерю денег на курсе частой ошибкой туристов

Самостоятельное планирование путешествий становится все популярнее, однако чем дальше направление и сложнее логистика, тем выше риск проблем, которые могут появиться в дороге и повлиять на качество отдыха, рассказала директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская. Наиболее распространенные ошибки она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Одна из самых частых сложностей связана с въездными формальностями, указала эксперт. Так, туристы допускают ошибки при самостоятельном оформлении виз: неверно указывают даты поездки, забывая про дни, которые будут в пути; не учитывают требования к сроку действия паспорта или прикладывают документы, не соответствующие актуальным правилам консульства, перечислила она.

Также при безвизовом въезде во многих странах требуют заполнения электронных анкет, получения QR-кодов или предварительной регистрации. Подобные правила регулярно обновляются, и при самостоятельном планировании путешествия туристы могут узнать о них уже в аэропорту Ирина Мануильская турэксперт

Еще одна типичная ошибка — выбор отелей исключительно по рейтингам и отзывам, обозначила Мануильская. «Во-первых, это очень субъективные мнения, во-вторых, нет гарантий, что один и тот же отель подойдет разным туристам. Например, отель может лидировать в рейтингах среди молодежи и поклонников ночных клубов, но оказаться неудачным вариантом для семейного отдыха», — уточнила она.

При дальних перелетах со сменой часовых поясов распространенной ошибкой является путаница с датой заселения, в результате которой первая ночь либо теряется, либо оплачивается дважды, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Классическая ловушка — время заселения (с 15:00) и выезда (до 12:00). Прилетев в 6 утра, вы получите ключи только через 9 часов Ирина Мануильская турэксперт

«При составлении сложных маршрутов с несколькими городами или странами туристы часто недооценивают реальную логистику. В теории маршрут выглядит простым, но на практике расстояния, пересадки и время в пути "съедают" значительную часть поездки. В результате часть запланированных локаций остается нереализованной», — отметила Мануильская.

Еще одной распространенной проблемой спикер назвала неожиданные потери на курсе и блокировку денег. По словам эксперта, многие забывают уточнять условия отельного депозита или блокировки суммы на карте. Отель может взять залог в евро, но конвертировать и хранить его в местной валюте, например, дирхамах в ОАЭ, привела пример собеседница издания. При выезде вам вернут уже другую сумму, и вы потеряете на двойной конвертации, добавила она.

Ранее российская тревел-блогерша Рита, которая путешествует более десяти лет, называла главные ошибки туристов, планирующих поездки самостоятельно. В топе ее рейтинга оказалась попытка увидеть все сразу.

