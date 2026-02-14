Реклама

Российская тревел-блогерша назвала главные ошибки самостоятельных путешественников

Алина Черненко

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Рита, которая путешествует более десяти лет почти без остановки, назвала главные ошибки туристов, планирующих поездки самостоятельно. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Кочевники Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая ошибка, на которую обратила внимание автор публикации, — попытка увидеть все сразу. По ее словам, на практике в путешествиях много времени уходит на дорогу и ожидание, а вечером остается только желание лечь спать. Рита порекомендовала не пытаться попасть в один день сразу в несколько локаций и оставлять в поездках «пустые» дни.

Вторая ошибка, о которой рассказала блогерша, — ожидание, что все будет как в интернете. «Социальные сети показывают путешествия очень односторонне. Пустые пляжи, идеальная погода, красивые завтраки. Но за кадром остаются жара, ветер, шум, очереди и усталость», — отметила она.

Рита добавила, что, когда туристы перестают ждать идеальности, они начинают замечать реальные вещи — атмосферу, людей и настроение места.

Третья распространенная ошибка в личном списке россиянки — переоценка энергии. «Одна из самых частых историй — планировать путешествие так, будто у тебя бесконечный ресурс. Ранние подъемы, активные дни, поздние возвращения. Через несколько дней приходит усталость, и поездка начинает раздражать», — пояснила она.

Автор подчеркнула, что отдых — это тоже часть маршрута, и иногда лучший день в путешествии — тот, в который можно никуда не ехать.

Ранее другая опытная путешественница назвала главные ошибки, которые совершают даже подготовленные туристы в аэропорту. В частности, они нередко проверяют только вес чемодана, забывая про габариты.

