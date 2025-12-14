Опытная путешественница назвала главные ошибки туристов в аэропорту

Российская опытная путешественница Елена Лисейкина назвала главные ошибки, которые совершают даже подготовленные туристы в аэропорту. Списком она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, во-первых, пассажиры часто проверяют только вес чемодана, забывая про габариты. А когда на регистрации их просят поставить его в калибратор, оказывается, что багаж туда не помещается. Кроме того, в описании чемоданов на маркетплейсах нередко указаны их габариты без колес, а сотрудники авиакомпаний смотрят на финальные размеры.

Во-вторых, туристы не читают про «суммарный вес» у некоторых авиакомпаний. «У многих азиатских и европейских лоукостеров вес ручной клади и личной сумки считается вместе. Например, разрешено 10 килограммов на все», — предупредила Лисейкина, добавив, что многие не взвешивают ручную кладь вообще и в итоге либо доплачивают, либо начинают на глазах у всей очереди доставать и надевать на себя вещи.

Третья распространенная ошибка, о которой рассказала блогерша, — летать в неудобной для досмотра одежде: в крупных металлических украшениях, ботинках на толстой подошве с металлическими вставками или куртках со множеством карманов и фурнитуры.

«Если хотите пройти досмотр быстро — выбирайте простую одежду, кроссовки на липучках или слипоны, минимум металла. Красивые сапоги можно надеть уже после досмотра или положить в чемодан», — посоветовала автор.

Четвертая ошибка туристов — класть технику в сумку, которую сложно быстро открыть. Россиянка пояснила, что лучше убрать ее в отдельный отсек или небольшую косметичку, которую легко достать и положить обратно.

Кроме того, путешественница предупредила, что пассажирам стоит заранее вынуть всю мелочь из карманов куртки, проверить на сайте авиакомпании ограничения на пауэрбанки и литиевые батареи, посмотреть, к какой стойке подходить для регистрации, и прочитать правила о запрещенных к провозу предметах в разных странах.

