Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:38, 14 декабря 2025Путешествия

Опытная путешественница назвала главные ошибки туристов в аэропорту

Алина Черненко

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Российская опытная путешественница Елена Лисейкина назвала главные ошибки, которые совершают даже подготовленные туристы в аэропорту. Списком она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, во-первых, пассажиры часто проверяют только вес чемодана, забывая про габариты. А когда на регистрации их просят поставить его в калибратор, оказывается, что багаж туда не помещается. Кроме того, в описании чемоданов на маркетплейсах нередко указаны их габариты без колес, а сотрудники авиакомпаний смотрят на финальные размеры.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Во-вторых, туристы не читают про «суммарный вес» у некоторых авиакомпаний. «У многих азиатских и европейских лоукостеров вес ручной клади и личной сумки считается вместе. Например, разрешено 10 килограммов на все», — предупредила Лисейкина, добавив, что многие не взвешивают ручную кладь вообще и в итоге либо доплачивают, либо начинают на глазах у всей очереди доставать и надевать на себя вещи.

Третья распространенная ошибка, о которой рассказала блогерша, — летать в неудобной для досмотра одежде: в крупных металлических украшениях, ботинках на толстой подошве с металлическими вставками или куртках со множеством карманов и фурнитуры.

«Если хотите пройти досмотр быстро — выбирайте простую одежду, кроссовки на липучках или слипоны, минимум металла. Красивые сапоги можно надеть уже после досмотра или положить в чемодан», — посоветовала автор.

Четвертая ошибка туристов — класть технику в сумку, которую сложно быстро открыть. Россиянка пояснила, что лучше убрать ее в отдельный отсек или небольшую косметичку, которую легко достать и положить обратно.

Кроме того, путешественница предупредила, что пассажирам стоит заранее вынуть всю мелочь из карманов куртки, проверить на сайте авиакомпании ограничения на пауэрбанки и литиевые батареи, посмотреть, к какой стойке подходить для регистрации, и прочитать правила о запрещенных к провозу предметах в разных странах.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала три страны, путешествия в которые будут проще, если привезти с собой сувениры из России. В частности, в ее список вошел Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»

    В России задумались о новом Госплане

    Спортивный бренд Puma зарегистрировал товарные знаки в России

    Депутат Рады раскрыл подробности общения Зеленского и Ермака

    Прохожий выхватил дробовик у преступника в Сиднее и попал на видео

    Уиткофф и Кушнер прибыли на встречу с Зеленским на день раньше

    Вирусолог назвала опасности появившегося в России гриппа

    Россияне успели уйти с пляжа в Австралии за считанные минуты до начала стрельбы

    Автозак с арестантом попал в ДТП в Подмосковье

    Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта в эфир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok