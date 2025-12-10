Тревел-блогерша описала три страны фразой «сувенир из России делает путешествия проще»

Путешественница Елена Лисейкина назвала три страны, путешествия в которые сделают проще сувениры из России. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первой страной в списке автора публикации оказался Китай. Знакомая Лисейкиной рассказала ей, что перед поездкой туда она купила пачку «Аленок». В каждом отеле девушка вручала шоколадку на ресепшене и через онлайн-переводчик показывала фразу: «Это маленький подарок». После этого россиянку всегда заселяли раньше положенного времени, давали ей очень хорошие номера, а один раз и вовсе переселили в номер, который был в два раза больше забронированного.

Вторая страна, о которой написала Лисейкина, — Куба. Россиянка не брала в поездку шоколад, но провела другой небольшой эксперимент. «В конце путешествия у меня остались таблетки — обычные, аптечные, ничего особенного. И реакция была почти детская. Люди искренне радовались, благодарили», — такими фразами описала она свой опыт.

Еще одна страна, в которой, по словам автора, радуются сувенирам из России — Ботсвана. Друг блогерши поделился с ней историей, как один раз он оказался там в полицейском участке из-за недоразумения.

«И он выложил на стол несколько "Аленок". Просто потому что они были в рюкзаке. И буквально весь участок сбежался смотреть на шоколадки. Начали разбирать, делить, улыбаться», — удивилась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение жителей разных стран мира к россиянам. В частности, в Узбекистане местные жители проявляют по отношению к ним заботу и стараются помочь.