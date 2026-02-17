Реклама

01:00, 17 февраля 2026Забота о себе

Парам подсказали три способа заново разжечь страсть

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина подсказала парам три способа заново разжечь страсть в отношениях. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Мелехиной, партнерам на несколько дней необходимо сепарироваться. Например, женщине можно уехать к родителям и не звонить мужчине, чтобы тот начал скучать.

Во-вторых, она посоветовала сделать вид, что партнеры не знают друг друга, и назначить свидание в ресторане. Женщине стоит надеть на встречу красивое нижнее белье. Во время свидания нужно флиртовать так, будто партнеры встретились впервые, порекомендовала сексолог.

В-третьих, сексолог отметила, что женщине можно попробовать на время кардинально изменить свое поведение. Например, если она всегда была мягкой, то на один день стоит стать дерзкой.

Ранее гинеколог Алисса Двек объяснила, почему у некоторых женщин внезапно пропадает интерес к сексу. Одной из причин она назвала гормональные изменения.

