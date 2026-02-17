Парам подсказали три способа заново разжечь страсть

Сексолог Олеся Мелехина подсказала парам три способа заново разжечь страсть в отношениях. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Мелехиной, партнерам на несколько дней необходимо сепарироваться. Например, женщине можно уехать к родителям и не звонить мужчине, чтобы тот начал скучать.

Во-вторых, она посоветовала сделать вид, что партнеры не знают друг друга, и назначить свидание в ресторане. Женщине стоит надеть на встречу красивое нижнее белье. Во время свидания нужно флиртовать так, будто партнеры встретились впервые, порекомендовала сексолог.

В-третьих, сексолог отметила, что женщине можно попробовать на время кардинально изменить свое поведение. Например, если она всегда была мягкой, то на один день стоит стать дерзкой.

