Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:45, 17 февраля 2026Силовые структуры

Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

Житель Улан-Удэ получил 20 лет колонии за госизмену и перевод ВСУ 3050 долларов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Улан-Удэ, признав его виновным в госизмене и попытке вступить в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.

Подсудимый получил 20 лет лишения свободы, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима. Также ему назначен штраф 500 тысяч рублей.

Суд установил, что в декабре 2022 года мужчина перевел 3050 долларов в качестве финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Деньги были отправлены на счет иностранного гражданина. Также осужденный неоднократно пытался вступить в военизированное объединение Украины, признанное в России террористической организацией. Его перехватили на государственной границе при попытке выехать из России.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодара по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой. Он создал Telegram-канал, в который выкладывал собранные им данные об участвующих в специальной военной операции военнослужащих Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    России потребовалось больше кораблей ВМФ

    Напуганная супруга Игоря Николаева заявила о преследовании

    Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

    Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

    У европейцев возникли разногласия из-за новых антироссийских санкций

    Мужчина расправился с мужем возлюбленной и бросил его останки в выгребную яму

    Буданов захотел заключить быстрый мир с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok