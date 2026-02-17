Перехваченный на государственной границе россиянин сел на 20 лет

Житель Улан-Удэ получил 20 лет колонии за госизмену и перевод ВСУ 3050 долларов

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Улан-Удэ, признав его виновным в госизмене и попытке вступить в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.

Подсудимый получил 20 лет лишения свободы, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима. Также ему назначен штраф 500 тысяч рублей.

Суд установил, что в декабре 2022 года мужчина перевел 3050 долларов в качестве финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Деньги были отправлены на счет иностранного гражданина. Также осужденный неоднократно пытался вступить в военизированное объединение Украины, признанное в России террористической организацией. Его перехватили на государственной границе при попытке выехать из России.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодара по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой. Он создал Telegram-канал, в который выкладывал собранные им данные об участвующих в специальной военной операции военнослужащих Минобороны России.