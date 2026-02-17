Реклама

Экономика
09:00, 17 февраля 2026Экономика

Стоимость кремации в России взлетела

Кремация в России резко выросла в цене после повышения тарифов ЖКХ с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На фоне повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с начала года стоимость кремации по всей России взлетела в среднем на 20 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на крупных представителей отрасли сообщает Telegram-канал Baza.

Участники опроса указывают на рост тарифов на электроэнергию для юридических лиц на 8-12 процентов, подорожание газа для коммунально-бытовых нужд на 7-10 процентов, нехватку запчастей для импортных печей и рост расходов на обязательные газоочистные системы из-за повышенного спроса на услугу.

В Москве и Подмосковье кремация подорожала на 20-45 тысяч рублей. Сотрудники Николо-Архангельского крематория в Балашихе рассказали, что теперь услуга обойдется в 80-85 тысяч рублей, хотя несколько месяцев назад можно было получить ее в два раза дешевле.

В Новосибирске цены выросли в среднем на 17 тысяч рублей, в Мурманске — на 15 тысяч, а в Екатеринбурге — на 1-5 тысячи рублей.

Руководитель похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов отмечает, что даже с учетом роста стоимости кремация остается самым востребованным методом погребения, ее выбирают уже 60 процентов обратившихся. По его мнению, граждан подталкивает в ее сторону переполнение кладбищ, возможность дозахоронения урны в любое время и в целом изменение отношения населения к процессу сжигания тела.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на картонные гробы. Их популярность связана с низкой стоимостью — 1,5-6 тысячи рублей, в то время как цена на деревянные гробы доходит до 200 тысяч.

