01:15, 17 февраля 2026

Популярная телеведущая порадовала фанатов полуголым фото в честь 55-летия

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден опубликовала полуголое фото в честь 55-летия и порадовала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке знаменитость предстала в белых шортах и сером пиджаке. При этом она его распахнула и показала на камеру обнаженную грудь.

Кроме того, Холден поделилась снимками, на которых похвасталась фигурой в черном боди без бретелей. Ее эффектный внешний вид дополнили браслеты и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники оценили праздничную съемку телезвезды в комментариях: «Потрясающая! Выглядишь невероятно», «Феноменальная женщина», «Становишься все прекраснее и прекраснее с каждым днем», «Шикарное тело», «Икона», «С днем рождения, королева. Никогда не меняйся».

В январе Аманда Холден объяснила решение раздеться во время готовки семейного ужина. Тогда телеведущая призналась, что ей нравится заниматься домашними делами без одежды и нижнего белья.

