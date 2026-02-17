Последствия взрыва в военкомате российского города попали на видео

Очевидцы сняли на видео обрушившееся после взрыва здание военкомата в Сертолово

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в здании военной комендатуры и полиции в Сертолово Ленинградской области. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно обрушившееся после взрыва трехэтажное здание. Очевидцы говорят, что дыма не было.

Жертвами ЧП стали трое человек, двое оказались погребены под завалами, третьего придавило бетонной стеной.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак.

В настоящее время проводятся спасательные работы. На место прибыли экстренные службы. Причина взрыва уточняется.