15:22, 17 февраля 2026

Стало известно о пострадавших при взрыве в военкомате российского региона

Двое погибли при взрыве в военкомате Ленобласти, еще четверо попали под завалы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жертвами взрыва в здании военной комендатуры Всеволожского района Ленинградской области стали два человека, еще четверо военнослужащих могут быть под завалами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак.

В настоящее время проводятся спасательные работы. На место прибыли экстренные службы. Причина взрыва уточняется.

Позже стало известно о третьей жертве, которую придавило бетонной стеной.

