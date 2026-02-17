Стало известно о пострадавших при взрыве в военкомате российского региона

Жертвами взрыва в здании военной комендатуры Всеволожского района Ленинградской области стали два человека, еще четверо военнослужащих могут быть под завалами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция.
Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. В результате обрушились второй, третий этажи и чердак.
В настоящее время проводятся спасательные работы. На место прибыли экстренные службы. Причина взрыва уточняется.
Позже стало известно о третьей жертве, которую придавило бетонной стеной.