В военной комендатуре российского региона прогремел взрыв

В Ленобласти в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв

В Ленинградской области в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предварительно установлено, что четверо военнослужащих находятся под завалами. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Как уточняет Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идет о здании военной полиции, расположенном в Сертолово.

По данным Telegram-канала Mash, предварительно, взрыв произошел на третьем этаже здания около 14:20 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что жители двух российских городов — Анапы и Геленджика — заявили о взрывах.