Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:12, 17 февраля 2026Силовые структуры

В военной комендатуре российского региона прогремел взрыв

В Ленобласти в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 78.ru

В Ленинградской области в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предварительно установлено, что четверо военнослужащих находятся под завалами. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Как уточняет Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идет о здании военной полиции, расположенном в Сертолово.

По данным Telegram-канала Mash, предварительно, взрыв произошел на третьем этаже здания около 14:20 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что жители двух российских городов — Анапы и Геленджика — заявили о взрывах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В военной комендатуре российского региона прогремел взрыв

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Стало известно о пострадавших при взрыве в военкомате российского региона

    Вышедший из тюрьмы Ефремов сыграет главную роль в новом сериале

    Ракетные удары России поставили украинский бизнес на грань выживания

    В России завирусился роман 130-летней давности

    Бездомная собака привела полицейских к потерявшемуся трехлетнему мальчику

    В российском регионе загадочно пропала чиновница

    В России вырос спрос на машины с пробегом из одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok