Дочь-подросток российского политика расправилась с мамой и братом

В Якутии в суд направили дело об убийстве женщины и ребенка двумя подростками

В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних местных жительниц, которые расправились с 40-летней мамой и 11-летним братом одной из них. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Вечером 2 октября 2025 года обвиняемые расправились с женщиной и ее сыном в их квартире. По версии следствия, подростки планировали это преступление. На месте расправы найдены молоток и якутский нож.

Мать семьи работала психологом в военкомате, а отец являлся первым секретарем Якутского горкома Коммунистической партии. Мужчина погиб на специальной военной операции.

