Раскрыт реальный рычаг давления США на Украину

Американист Блохин: Рычаг давления США на Украину один — отказ от поддержки

Реальный рычаг давления США на Украину только один — отказ от поддержки Киева, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Реальный рычаг давления только один — это отказ от поддержки Украины. Если у [экс-президента США Джо] Байдена судьба западного мира решалась на Украине, то есть, если Запад проигрывает на Украине, он проигрывает везде. То для [американского лидера Дональда] Трампа Украина — это обременение, головная боль», — отметил Блохин.

Из-за такого отношения главы Белого дома к Киеву Трамп допускает отказ от поддержки Украины, объяснил американист.

«Так как половина поддержки Украины приходится на США, понятно, что это уже проблема для Киева», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь поторопил Украину в вопросе мирного урегулирования. Он заявил, что Киеву лучше поскорее сесть за стол переговоров. Также Трамп назвал предстоящие трехсторонние переговоры в Женеве значительными.

