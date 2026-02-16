Реклама

22:49, 16 февраля 2026Мир

Раскрыты детали предстоящих переговоров в Женеве

МИД Швейцарии сообщил, что переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

До трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Женеве не будут допущены представители СМИ, встреча пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили в МИД Швейцарии, передает РИА Новости.

«Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что для работы СМИ будет организован пресс-центр.

Ранее стало известно, что делегация Украины уже прибыла в Женеву. Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 17-18 февраля.

