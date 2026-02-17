Реклама

19:51, 17 февраля 2026Культура

Роман Курцын рассказал о бурной личной жизни в школе

Роман Курцын: В 10 классе ездил в школу на машине, все девчонки штабелями падали
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Роман Курцын рассказал, что пользовался бешеной популярностью у противоположного пола еще в школе. Об этом артист сообщил в интервью 5-tv.ru.

По словам артиста, причиной популярности у девушек были деньги, которые он имел уже в старших классах.

«В 10 классе ездил на машине в школу. Все девчонки мои были. Все вот так штабелями падали», — заявил Курцын.

По словам Романа, он рано начал зарабатывать, так как родители «давали ему такую возможность» и доверяли сыну.

Ранее 49-летний голливудский актер Орландо Блум спровоцировал слухи о романе с 28-летней моделью.

    Роман Курцын рассказал о бурной личной жизни в школе

