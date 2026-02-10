Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:08, 10 февраля 2026Ценности

49-летний Орландо Блум спровоцировал слухи о романе с 28-летней моделью

Daily Mail: Актера Орландо Блума заметили с моделью Луизой Ламмель на Супербоуле
Мария Винар

Фото: Roger Kisby / 2026GG / Penske Media via Getty Images

Британский актер Орландо Блум спровоцировал слухи о романе со швейцарской манекенщицей Луизой Ламмель, которая работала с модными брендами Calvin Klein и Brandy Melville. Об этом пишет Daily Mail.

49-летнего актера заметили вместе с 28-летней моделью на матче Национальной футбольной лиги (Супербоул), который прошел на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, Калифорния. Папарацци успели запечатлеть момент, когда звезда фильмов «Троя» и «Пираты Карибского моря» держал под руку потенциальную возлюбленную.

Анонимный инсайдер, который видел знаменитостей, рассказал, что они оказывали друг другу знаки внимания. «Они были вместе в ресторане Raising Cane, вели себя мило, проявляли нежность друг к другу», — отметил собеседник издания.

В июне прошлого года стало известно, что Орландо Блум расстался с возлюбленной, певицей Кэти Перри. Таблоид People утверждал, что актер и певица сделали все возможное, чтобы преодолеть сложности, которые возникли в их отношениях, но в итоге пришли к выводу, что расставание будет для них лучшим решением.

