Россиян предостерегли от жестких ограничений в покупках

Аналитик Кырлан: Жесткие ограничения в покупках могут обернуться срывом

Жесткие ограничения в покупках могут в конечном счете обернуться срывом и, как следствие, — неконтролируемым «потребительским перееданием». Об этом россиян предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Его слова приводит РИАМО.

Продолжительный период сознательной экономии, отметил эксперт, может в итоге закончиться внутренним надломом, после чего обычно возникает внутреннее сопротивление. При таком раскладе растет желание отыграться за все предыдущие месяцы экономии. Все это может обернуться импульсивными покупками, резюмировал Кырлан.

Более оптимальным вариантом он назвал переход к более разумной модели потребительского поведения. Четкое выстраивание целей и учет расходов может выстроить необходимый баланс. «Психика переносит ограничения гораздо легче, когда у человека есть четкое понимание цели и оставлены легальные способы получения удовольствия», — констатировал Кырлан.

Ранее перейти к разумной экономии россиян призвала аналитик Эряния Бочкина. Сокращение ежедневных расходов, отметила она, поможет накопить нужную сумму. Составление плана покупок на относительно короткие периоды (на неделю или месяц), пояснила эксперт, поможет избежать спонтанных трат и стабилизировать бюджет.