Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 17 февраля 2026Экономика

Россиян предостерегли от жестких ограничений в покупках

Аналитик Кырлан: Жесткие ограничения в покупках могут обернуться срывом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock / Fotodom

Жесткие ограничения в покупках могут в конечном счете обернуться срывом и, как следствие, — неконтролируемым «потребительским перееданием». Об этом россиян предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Его слова приводит РИАМО.

Продолжительный период сознательной экономии, отметил эксперт, может в итоге закончиться внутренним надломом, после чего обычно возникает внутреннее сопротивление. При таком раскладе растет желание отыграться за все предыдущие месяцы экономии. Все это может обернуться импульсивными покупками, резюмировал Кырлан.

Более оптимальным вариантом он назвал переход к более разумной модели потребительского поведения. Четкое выстраивание целей и учет расходов может выстроить необходимый баланс. «Психика переносит ограничения гораздо легче, когда у человека есть четкое понимание цели и оставлены легальные способы получения удовольствия», — констатировал Кырлан.

Ранее перейти к разумной экономии россиян призвала аналитик Эряния Бочкина. Сокращение ежедневных расходов, отметила она, поможет накопить нужную сумму. Составление плана покупок на относительно короткие периоды (на неделю или месяц), пояснила эксперт, поможет избежать спонтанных трат и стабилизировать бюджет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok