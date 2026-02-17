Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 17 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин с сожительницей попали под следствие за фотографии из Ялты

В Крыму осудят пару за шпионаж и госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму осудят пару за шпионаж и госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, мужчина, являясь гражданином России, был противником проводимой страной специальной военной операции (СВО) и в 2024 году вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины, которому сообщил о готовности помогать иностранной разведке в деятельности против РФ.

Он получил задание предоставить информацию о вооружении и военной технике на территории Ялты. К противоправной деятельности он также привлек свою сожительницу. Мужчина провел фотосъемку техники, а его соучастница — военных кораблей. Все полученные данные через один из мессенджеров были направлены представителю иностранного государства.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что работавший на иностранное государство россиянин получил семь лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

    В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

    В России жестко отреагировали на заявление Зеленского перед переговорами в Женеве

    Анна Asti назвала причину отъезда из России

    Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok