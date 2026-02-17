Россиянин с сожительницей попали под следствие за фотографии из Ялты

В Крыму осудят пару за шпионаж и госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, мужчина, являясь гражданином России, был противником проводимой страной специальной военной операции (СВО) и в 2024 году вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины, которому сообщил о готовности помогать иностранной разведке в деятельности против РФ.

Он получил задание предоставить информацию о вооружении и военной технике на территории Ялты. К противоправной деятельности он также привлек свою сожительницу. Мужчина провел фотосъемку техники, а его соучастница — военных кораблей. Все полученные данные через один из мессенджеров были направлены представителю иностранного государства.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что работавший на иностранное государство россиянин получил семь лет колонии.