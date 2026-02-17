Реклама

15:34, 17 февраля 2026

Россиянкам назвали причины не пытаться быстро похудеть

Терапевт Ладыгина назвала быстрое похудение опасным для здоровья
Наталья Обрядина
Фото: Myvisuals / Shutterstock / Fotodom

Быстрое похудение опасно для здоровья, предупредила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала россиянкам причины, по которым не стоит пытаться радикально сбрасывать вес.

По словам Ладыгиной, резкое похудение может привести к опущению внутренних органов, например, могут сместиться почки. Это происходит из-за того, что при резком похудении связочный каркас не успевает перестроиться.

«У женщин резкое и сильное ограничение калорийности рациона может спровоцировать крах гормональной системы. Если не будет "депо" для синтеза половых гормонов, нарушится цикл, и восстанавливать его придется уже вместе с врачом. Нарушения гормонального баланса могут возникнуть и у мужчин», — добавила врач.

Другими опасными побочными эффектами экстремальных диет она назвала нарушение эндокринной функции и работы желчного пузыря, проблемы с щитовидной железой и ЖКТ. Кроме того, при быстром похудении человек чаще всего теряет мышечную массу, а не жировую ткань, подчеркнула Ладыгина.

Ранее диетолог Дани Борхес заявил, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, но при этом не могут отказаться от перекусов, между основными приемами пищи стоит употреблять попкорн. Цельное необработанное зерно помогает насытиться и способствует снижению веса, подавляя неконтролируемую тягу к еде, пояснил он.

