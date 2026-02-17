Российская пенсионерка стала денежным курьером у аферистов

В Петербурге задержали пенсионерку за участие в афере

В Петербурге задержали пенсионерку за участие в афере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным канала, 94-летняя женщина попала под влияние мошенников, которые представились ей сотрудниками спецслужб и заставили перевести денежные средства на «безопасный счет». При этом аферисты действовали через другую 81-летнюю пенсионерку, которая также пострадала от их действий и которую убедили стать соучастницей мошеннической схемы.

В результате 94-летняя пострадавшая перевела ей 200 тысяч рублей. Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.

