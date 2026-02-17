Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 17 февраля 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка стала денежным курьером у аферистов

В Петербурге задержали пенсионерку за участие в афере
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Петербурге задержали пенсионерку за участие в афере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным канала, 94-летняя женщина попала под влияние мошенников, которые представились ей сотрудниками спецслужб и заставили перевести денежные средства на «безопасный счет». При этом аферисты действовали через другую 81-летнюю пенсионерку, которая также пострадала от их действий и которую убедили стать соучастницей мошеннической схемы.

В результате 94-летняя пострадавшая перевела ей 200 тысяч рублей. Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что генерального директора российского музыкального издательства отпустили из СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы топ-5 самых упоминаемых россиянами стран

    В России стало меньше магазинов детской одежды

    Фигуру Риты Оры в откровенном виде раскритиковали в сети

    В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

    В Госдуме прокомментировали сообщения о дате полной блокировки Telegram в России

    Российский экспорт одного вида шоколада подскочил до максимума

    Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok