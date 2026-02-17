Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Россия
12:51, 17 февраля 2026Россия

В российском регионе участница СВО погибла от рук супруга

KP.RU: В Туве участница СВО Дамбыы погибла от рук супруга
Майя Назарова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Туве участница специальной военной операции (СВО), мать двоих детей Анна Дамбыы погибла от рук супруга. Об этом стало известно KP.RU.

О трагедии рассказали родственники 38-летней жительницы российского региона.

В 2024 году женщина добровольно отправилась на фронт. Она стала ветераном боевых действий и была удостоена звания ефрейтора.

Учительница одного из сыновей россиянки назвала их семью благополучной. Она подчеркнула, что военнослужащая всегда была внимательной и доброй.

Подробности расправы над женщиной в материале издания не приводятся. Следователи в Туве пока не комментировали ситуацию. Прощание с участницей спецоперации пройдет 18 февраля.

Ранее сообщалось, что участник СВО развелся с оскорбившей жителей Белгорода женщиной. Она переехала в Белгород из Калининграда вместе с бывшим супругом.

