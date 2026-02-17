Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 17 февраля 2026Силовые структуры

Российская военная комендатура попала на фото после взрыва

Военная комендатура в Ленобласти, где произошел взрыв, попала на фото
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 78.ru

Военная комендатура Всеволожского района Ленинградской области, где произошел взрыв, попала на видео. Снимок публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На снимке видно здание с обрушившимися вторым и третьим этажами. Сообщается, что угроза дальнейшего обрушения здания сохраняется. На месте работают экстренные службы.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. Жертвами стали два человека, еще четверо военнослужащих могут быть под завалами. По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

    Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

    В России началась масштабная зачистка среди судей

    Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

    Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

    Раскрыта стоимость роскошного образа Анфисы Чеховой на прогулке у дома

    Глава украинской делегации рассказал о начале переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok