Российская военная комендатура попала на фото после взрыва

Военная комендатура в Ленобласти, где произошел взрыв, попала на фото

Военная комендатура Всеволожского района Ленинградской области, где произошел взрыв, попала на видео. Снимок публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На снимке видно здание с обрушившимися вторым и третьим этажами. Сообщается, что угроза дальнейшего обрушения здания сохраняется. На месте работают экстренные службы.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания около 14:20. Жертвами стали два человека, еще четверо военнослужащих могут быть под завалами. По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция.