Российские войска продвинулись в открывающем путь на Краматорск городе

Российские войска продвинулись на запад Константиновки в ДНР

Подразделения армии России продвинулись в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска подвинулись на запад Константиновки», — рассказал собеседник канала. Он уточнил, что сейчас российские военные развивают наступление в западных окраинах и уверенно контролируют юго-восточные окраины города.

Отмечается, что после взятия Константиновки Вооруженные силы России смогут наступать на Краматорск.

Ранее стало известно, что российские войска начали обходить Константиновку с флангов. Тогда в результате боев им удалось занять территории на юго-востоке населенного пункта.