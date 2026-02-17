Реклама

15:28, 17 февраля 2026

Российские войска продвинулись в открывающем путь на Краматорск городе

Российские войска продвинулись на запад Константиновки в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения армии России продвинулись в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска подвинулись на запад Константиновки», — рассказал собеседник канала. Он уточнил, что сейчас российские военные развивают наступление в западных окраинах и уверенно контролируют юго-восточные окраины города.

Отмечается, что после взятия Константиновки Вооруженные силы России смогут наступать на Краматорск.

Ранее стало известно, что российские войска начали обходить Константиновку с флангов. Тогда в результате боев им удалось занять территории на юго-востоке населенного пункта.

