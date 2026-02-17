Реклама

Экономика
19:53, 17 февраля 2026Экономика

Российский морской нефтеэкспорт вырос

Bloomberg: Морские поставки нефти из России выросли на 480 тыс. баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

К середине февраля 2026 года среднесуточные морские поставки российской нефти увеличились на 480 тысяч баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

С 19 января по 15 февраля из российских портов за рубеж отправлялось в среднем 3,39 миллиона баррелей нефти в сутки. Несмотря на прирост, показатель все еще заметно отставал от пикового значения, зафиксированного в конце прошлого года, отметили эксперты.

Увеличение морского экспорта российского сырья аналитики связали в том числе с участившимися атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На ситуацию также повлияло временное прекращение трубопроводных поставок в Венгрию и Словакию.

В сложившихся условиях российским нефтяникам выгоднее отправлять побольше нефти за рубеж при помощи танкеров. На этом фоне в обозримом будущем следует ожидать дополнительного роста морского сырьевого экспорта из России, констатировали аналитики. Подобной динамике, полагают они, может поспособствовать рост средних цен на сорт Urals.

В краткосрочной перспективе российские нефтяники, скорее всего, сделают акцент на экспорт нефти из черноморские и дальневосточные порты. Наращиванию же отгрузки сырья с балтийских терминалов может помешать сложная обстановка в Финском заливе. С учетом внушительного ледового покрова полный осмотр подводной части судов стал занимать гораздо больше времени. На этом фоне экспорт через порт Усть-Луга и Большой порт Санкт-Петербурга резко замедлился. Стабилизации ситуации с вывозом нефти из северо-западных портов стоит ждать не раньше весны.

