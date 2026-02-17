Реклама

00:48, 17 февраля 2026Россия

Российский штурмовик спас раненых сослуживцев в зоне СВО

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик Вооруженных сил (ВС) России Алексей Александров в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под обстрелом спас троих раненых сослуживцев, доставив их в точку эвакуации. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

По информации ведомства, Александров в составе штурмовой группы овладел позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого по российским военнослужащим открыли артиллерийский огонь, в результате чего несколько солдат получили осколочные ранения разной степени тяжести.

«Несмотря на продолжающийся обстрел, Алексей Александров погрузил товарищей на самоходный транспортер переднего края и в кратчайший срок доставил до точки, где их ждала группа эвакуации для отправки в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно о письме десятиклассницы, спасшем другого бойца СВО. Налетевший порыв ветра вырвал письмо из рук солдата. Он отбежал в сторону, пытаясь поймать конверт. В это время группу, в которой он находился несколькими секундами ранее, накрыл украинский дрон. За исключением побежавшего за письмом военнослужащего никто не выжил.

