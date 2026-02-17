Реклама

09:05, 17 февраля 2026Мир

Саннино вновь вышел на работу

Замешанный в коррупционном скандале в ЕС дипломат Саннино вернулся в МИД Италии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Бывший высокопоставленный чиновник Еврокомиссии (ЕК) Стефано Саннино, задержанный в прошлом году по делу о нецелевом использовании средств Европейского союза (ЕС), вернулся на работу в министерство иностранных дел Италии. Об этом порталу Euractiv сообщил представитель ведомства.

В МИД отказались уточнить, какую должность займет Саннино. Отмечается, что итальянский дипломат с многолетним стажем, попеременно занимал руководящие должности в европейских институтах и ​​на дипломатической службе Италии.

Саннино досрочно покинул пост в ЕС после задержания бельгийской полицией в рамках скандала EEAS-gate. Его подозревают в сговоре с экс-главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини при распределении контракта на управление дипломатической академией в Брюгге. Могерини также фигурирует в деле и покинула руководящие должности после предъявления подозрений.

2 декабря в Бельгии прошли обыски в частных домах, здании дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в мошенничестве, помимо Могерини и Саннино, был задержан один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти.

