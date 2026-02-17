США заявили о готовности вернуться к ядерным испытаниям

Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям на равной основе с Россией и Китаем

Соединенные Штаты намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, передает ТАСС.

«Как заявил президент [США Дональд Трамп], Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний "на равной основе". Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Ivy Mike (первое в истории испытание термоядерного оружия, проведенное США в 1952 году — прим. «Ленты.ру»), как хотят вас убедить некоторые люди», — подчеркнул дипломат.

Представитель Госдепа также отметил, что американские власти располагают информацией о якобы проведении Китаем ядерных испытаний на полигоне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в июне 2020 года.

Ранее газета The New York Times сообщила о масштабном наращивании ядерных сил в КНР. Отмечалось, что выводы издания основаны на данных спутниковых снимков нескольких объектов на территории страны.