Раскрыто масштабное наращивание ядерных сил в Китае

NYT: Китай наращивает ядерные силы

В Китае происходит масштабное наращивание ядерных сил. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, журналисты изучили спутниковые снимки объектов в долине Цзытун, расположенной в провинции Сычуань. На кадрах видно, как там строят бункеры и укрепления. Кроме того, на территории объекта видны свидетельства работы с опасными материалами. Также изменения произошли на объекте в долине Пидун, где изготавливаются плутониевые сердечники ядерных боеголовок.

На фото видно, что у комплекса появились новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла. Также журналисты пообщались с экспертами. По их словам, в возводимых бункерах проходят испытания взрывчатых веществ. Так, по словам одного из собеседников издания, работы на ядерных объектах в Китае ускорились в 2019 году.

Так, физик Хуэй Чжан заявил, что неизвестно, сколько боеголовок было произведено, но эксперты видят расширение завода. Второй собеседник издания — эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарз. Он отметил, что все эти изменения соответствуют цели Китая — стать глобальной сверхдержавой.

Ранее сообщалось, что США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания.