Стало известно о подготовке НАТО к диверсиям на Балтике с целью обвинить Россию

Патрушев: НАТО готовит диверсии на Балтике и обвинит в них Россию

НАТО планирует диверсии на подводных коммуникациях в Балтийском море с последующим обвинением Москвы. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — сказал Патрушев.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

По словам Гусарова, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда достигла невиданного размаха. Дипломат также заявил о постоянных «вымышленных и абсурдных обвинениях» в адрес России.