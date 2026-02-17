Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 17 февраля 2026Мир

Стало известно о подготовке НАТО к диверсиям на Балтике с целью обвинить Россию

Патрушев: НАТО готовит диверсии на Балтике и обвинит в них Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

НАТО планирует диверсии на подводных коммуникациях в Балтийском море с последующим обвинением Москвы. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — сказал Патрушев.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

По словам Гусарова, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда достигла невиданного размаха. Дипломат также заявил о постоянных «вымышленных и абсурдных обвинениях» в адрес России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Дочь-подросток российского политика расправилась с мамой и братом

    Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

    Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

    Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

    Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

    Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

    На АвтоВАЗе предрекли обвал продаж Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok