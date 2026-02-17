Реклама

Культура
20:09, 17 февраля 2026Культура

Стало известно о страданиях легенды Голливуда незадолго до кончины

Ушедшая в 95 лет легенда Голливуда Роберт Дюваль страдал из-за отсутствия детей
Андрей Шеньшаков

Фото: Mark Mainz / Getty Images

Легендарный голливудский актер Роберт Дюваль, известный по роли в картине «Крестный отец», переживал из-за того, что при жизни не смог завести детей. Об этом сообщает портал RadarOnline.

Несмотря на отношения с женщинами, у него так и не появилось наследников. С последней своей супругой Лусианой Педрас он был в браке с 2004 года. Дюваль считал себя виноватым в отсутствии детей и думал, что бесплоден.

«Похоже, я просто стреляю впустую. Я был в отношениях со многими разными женщинами как в браке, так и вне его, но ничего не вышло», — заявил он в одном из интервью несколько лет назад.

Американскому актеру Роберту Дювалю было 95 лет. Помимо «Крестного отца», он также сыграл яркие роли в картинах «Апокалипсис сегодня», «Нежное милосердие» и других известных проектах.

