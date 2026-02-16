Реклама

21:19, 16 февраля 2026Культура

Умер актер из «Крестного отца» Дюваль

В США скончался семикратный номинант на «Оскар» Роберт Дюваль
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Американский актер Роберт Дюваль, снявшийся в таких фильмах, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Нежное милосердие», скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на жену актера.

«Для всего мира он был актером, обладателем премии "Оскар", режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем», — сказала жена Дюваля. Она отметила, что актер очень любил свою работу и отдавал всего себя при создании образов своих персонажей.

Дюваль был семь раз номинирован на «Оскар». В 1984 году он одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Нежное милосердие».

Ранее стало известно о смерти Бада Корта, сыгравшего в культовом фильме «Догма». Ему было 77 лет.

