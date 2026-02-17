Стало известно о языке переговоров по Украине в Женеве

РИА Новости: Переговоры России и Украины проходят на русском и английском

Трехсторонние переговоры между делегациями России, Украины и США в Женеве проходят на русском и английском языках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Русский и английский», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Ранее начались переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве. Встреча проходит в отеле InterContinental. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла туда на машинах с дипномерами в сопровождении полицейских.

По словам источника издания Associated Press (AP), в ходе встречи стороны проведут «сложные дискуссии», касающиеся территориального вопроса.