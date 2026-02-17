Трамп сообщил о начале переговоров с Кубой

Трамп: США уже ведут переговоры с Кубой из-за риска гуманитарной катастрофы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио уже ведет переговоры с Кубой в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы сейчас ведем переговоры с Кубой. Марко Рубио сейчас ведет переговоры с Кубой», — заявил американский лидер журналистам на борту президентского самолета.

Глава Белого дома призвал Кубу заключить сделку с США, поскольку есть риск гуманитарной катастрофы. «Тем временем действует эмбарго, нет нефти, нет денег, нет ничего», — объяснил он.

Ранее посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что решение президента США Дональда Трампа о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумно» и абсолютно противоречит международному праву.