Тревел-блогерша назвала недостатки самого популярного курортного города России

Российская тревел-блогерша побывала в Сочи и назвала главные недостатки самого популярного курортного города страны. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Пусть все путешествия сбудутся» на платформе «Дзен».

Автор публикации поехала в Сочи в конце января на пять дней. По ее словам, солнечных дней было мало, чаще всего лил дождь по несколько часов подряд.

«Частыми дождями природные напасти Сочи не ограничиваются. Еще в городе нередок ветер, который особенно сильно задувает у моря. В мой визит оба этих фактора совпали, и под порывами ветра сломалась одна из спиц в зонтике», — рассказала туристка.

Кроме того, россиянка пожаловалась на высокие цены в ресторанах и музеях, а также на стоимость экскурсий. К примеру, в Турции или Египте за 20 долларов можно взять морскую экскурсию на весь день, подчеркнула она. «В Сочи же, пока я прогуливалась в районе Морпорта, часто подходили зазывалы и предлагали морскую прогулку на яхте. 2 тысячи рублей за 40 минут», — добавила она.

К минусам Сочи туристка также отнесла проблемы с общественным транспортом и «быдловатость и пьянство отдельных групп отдыхающих».

Ранее эта же блогерша побывала на термальных курортах Тюмени и описала их фразой «круче, чем в Европе». По словам автора публикации, в Тюмени и области есть около 20 термальных источников.