Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 17 февраля 2026Экономика

Царица вышла из берегов и затопила улицу в российском городе

В Волгограде река Царица вышла из берегов и затопила улицу и несколько дач
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

В Волгограде во вторник, 17 февраля, река Царица вышла из берегов и затопила улицу и несколько земельных участков. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Волгоград Онлайн».

ЧП произошло в поселке Ангарском. Так, после выхода Царицы из берегов улица Полоненко, находящаяся в низине, оказалась затоплена. Потоки воды хлынули из камышовых зарослей после резкого потепления — существенная доля снежного покрова растаяла в Волгограде примерно за сутки, при этом сугробы продолжают уменьшаться.

Один из автомобилистов, который после случившегося решил проехать по затопленной дороге на седане марки Opel, потерпел неудачу. В результате у машины заклинило двигатель, и вызволять ее из образовавшегося озера пришлось пожарным. По информации портала «Блокнот Волгоград», утром водную преграду не смог преодолеть Renault Logan. Помимо этого, вода затопила несколько участков в СНТ «Любитель».

После разлива реки дорогу в Ангарском, которая сильнее всего пострадала от него, перекрыли. В результате основные дороги поселка оказались скованы непривычно большими пробками. Как долго это продлится, пока неизвестно.

Накануне сообщалось о ряде других улиц Волгограда, которые «поплыли» с наступлением оттепели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В военной комендатуре под Петербургом прогремел взрыв. Есть жертвы

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    На Западе оценили готовность России к урегулированию на Украине

    В Казахстане произошло мощное землетрясение

    Ситуацию со взрывом в военкомате российского города взяли под контроль

    ВСУ атаковали Крым

    Царица вышла из берегов и затопила улицу в российском городе

    Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла 11 секретов похудения

    Раскрыто число возвращенных с начала года граждан России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok