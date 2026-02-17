Царица вышла из берегов и затопила улицу в российском городе

В Волгограде река Царица вышла из берегов и затопила улицу и несколько дач

В Волгограде во вторник, 17 февраля, река Царица вышла из берегов и затопила улицу и несколько земельных участков. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Волгоград Онлайн».

ЧП произошло в поселке Ангарском. Так, после выхода Царицы из берегов улица Полоненко, находящаяся в низине, оказалась затоплена. Потоки воды хлынули из камышовых зарослей после резкого потепления — существенная доля снежного покрова растаяла в Волгограде примерно за сутки, при этом сугробы продолжают уменьшаться.

Один из автомобилистов, который после случившегося решил проехать по затопленной дороге на седане марки Opel, потерпел неудачу. В результате у машины заклинило двигатель, и вызволять ее из образовавшегося озера пришлось пожарным. По информации портала «Блокнот Волгоград», утром водную преграду не смог преодолеть Renault Logan. Помимо этого, вода затопила несколько участков в СНТ «Любитель».

После разлива реки дорогу в Ангарском, которая сильнее всего пострадала от него, перекрыли. В результате основные дороги поселка оказались скованы непривычно большими пробками. Как долго это продлится, пока неизвестно.

Накануне сообщалось о ряде других улиц Волгограда, которые «поплыли» с наступлением оттепели.