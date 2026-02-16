В российском городе улица превратилась в реку

В Волгограде с приходом оттепели улица превратилась в полноводную реку

Волгоградские улицы затапливает с приходом оттепели. Кадрами залитых водой дорог горожане делятся в сообществе «Типичный Волгоград» в соцсети «ВКонтакте».

На фоне потепления в настоящую полноводную реку превратилась улица Тельмана в окрестностях музея «Старая Сарепта». По-видимому, с оттаявшим снегом местные ливневки не справляются. Сквозь воду не видна даже разметка на проезжей части. «Ну что, расчехляем гондолы?» — шутят подписчики сообщества, сравнивая родной город с Венецией. При этом ситуация перестает быть шуточной в свете прогнозы погоды: уже во вторник, 17 февраля, в городе обещают минусовую температуру.

«Поплыли» и другие улицы Волгограда. На непреодолимые лужи жалуются на 1-й и 2-й Продольной улице у ВолГУ, 7-й Гвардейской и Панфиловской. Вода в лужах около школы № 107, по словам местных жителей, доходит до пояса. На улице Профсоюзной детские площадки стали напоминать озера. В особенности от потопов страдают второстепенные улицы, где отсутствует ливневая канализация. На оттепельные потопы сетуют и в области: в частности, в рабочем поселке Иловля на площади Ленина разлился настоящий океан.

