Российский город поплыл из-за потепления

Улицы Воронежа превратились в реки из-за потепления

Воронеж в середине февраля поплыл из-за потепления. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Shot.

Температура в городе в понедельник, 16 февраля, поднялась до плюс трех градусов. В результате снег резко начал таять, из-за чего улицы превратились в реки, а автомобили стали застревать в воде и выстроились пробки. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как легковушки и автобусы с трудом преодолевают водные преграды.

Наибольшее количество жалоб поступило от жильцов ЖК «Черемушки». По их словам, они не могут выбраться с территории комплекса из-за ситуации на дорогах. Помимо этого, жители утверждают, что к ним отказывается заезжать общественный транспорт, и связи с этим многие не смогли попасть на работу либо занятия в школах и вузах.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии между сугробами разлилось море.