Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 16 февраля 2026Экономика

Российский город поплыл из-за потепления

Улицы Воронежа превратились в реки из-за потепления
Полина Кислицына (Редактор)

Воронеж в середине февраля поплыл из-за потепления. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Shot.

Температура в городе в понедельник, 16 февраля, поднялась до плюс трех градусов. В результате снег резко начал таять, из-за чего улицы превратились в реки, а автомобили стали застревать в воде и выстроились пробки. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как легковушки и автобусы с трудом преодолевают водные преграды.

Наибольшее количество жалоб поступило от жильцов ЖК «Черемушки». По их словам, они не могут выбраться с территории комплекса из-за ситуации на дорогах. Помимо этого, жители утверждают, что к ним отказывается заезжать общественный транспорт, и связи с этим многие не смогли попасть на работу либо занятия в школах и вузах.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии между сугробами разлилось море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Одна страна задумалась о переходе на евро

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok